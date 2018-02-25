Derin Demirsoy, İspanya'da birinci oldu – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    , 'da birinci oldu

    Derin Demirsoy, İspanya'da birinci oldu

    Binicilikte milli sporcu , 'nda birincilik kürsüsüne çıktı.

    Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, , 'da düzenlenen CSI3 yarışmalarına katıldı.

    Vejer De la Frontera kasabasındaki 'nda mücadele eden milli binici, "Dadjak Ter Puttenen" isimli atıyla small grand prix etkinliğinde birinciliği elde etti.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:58
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