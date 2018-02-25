Derin Demirsoy, İspanya'da birinci oldu
Binicilikte milli sporcu Derin Demirsoy, Sunshine Turu'nda birincilik kürsüsüne çıktı.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Derin Demirsoy, İspanya'da düzenlenen CSI3 yarışmalarına katıldı.
Vejer De la Frontera kasabasındaki Sunshine Turu'nda mücadele eden milli binici, "Dadjak Ter Puttenen" isimli atıyla small grand prix etkinliğinde birinciliği elde etti.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:58
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Biz kazanacağız
Toplam 2
Yorum
CasCan Eğer profsyonel bir tak. isen sakin kalır futbolunu oynarsan yenersin.Zaten B.Münih maçının tkisinde kalacağınızı sanmıyorum.Sadece sakn oln
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Burak Yılmaz isyan etti! Flaş sözler
Toplam 15
Yorum
Kenan BJK ve GS maçlarını saymıyoruz, onlara seve seve 3 puan helali hoş olsun bu ligde. Bizleri bu düşünceye itenler utansın...
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'Vardar Ovası' yapmayacağız
Toplam 4
Yorum
e mehmet özdileğe maç sonunda yaptıkları ortada senin hocanın terbiyesi bu sende bunu savunduğun için aynısınız
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