Derin Demirsoy, İspanya'da birinci oldu

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Derin Demirsoy, İspanya'da düzenlenen CSI3 yarışmalarına katıldı.



Vejer De la Frontera kasabasındaki Sunshine Turu'nda mücadele eden milli binici, "Dadjak Ter Puttenen" isimli atıyla small grand prix etkinliğinde birinciliği elde etti.