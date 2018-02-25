Badmintonda madalya – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Badmintonda madalya

    Badmintonda madalya

    Milli badmintoncu , Uganda Uluslararası Badminton Turnuvası'nda kazandı.

    Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kampala'da 22-25 Şubat tarihlerinde yapılan organizasyona 22 ülkeden 135 sporcu katıldı.

    Milli sporcu , tek erkekler kategorisinde yarı finalde Alman rakibiyle yaptığı maç sırasında ayak bileğini burktu ve 3. olarak bronz madalyayı boynuna taktı.

    Turnuvada mücadele eden bir diğer Türk sporcu Muhammet , ikinci turda Suriyeli rakibine yenilerek kürsünün uzağında kaldı.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:12
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