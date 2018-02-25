Badmintonda madalya
Milli badmintoncu Emre Lale, Uganda Uluslararası Badminton Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kampala'da 22-25 Şubat tarihlerinde yapılan organizasyona 22 ülkeden 135 sporcu katıldı.
Milli sporcu Emre Lale, tek erkekler kategorisinde yarı finalde Alman rakibiyle yaptığı maç sırasında ayak bileğini burktu ve 3. olarak bronz madalyayı boynuna taktı.
Turnuvada mücadele eden bir diğer Türk sporcu Muhammet Ali Kurt, ikinci turda Suriyeli rakibine yenilerek kürsünün uzağında kaldı.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:12
-
Dev kapışma
Toplam 8
Yorum
aykutun maç sonu suratını ve ses tonunu şimdiden merak ediyorum.
-
Dev kapışma
Toplam 8
Yorum
Kanaryalar kendilerini olanın çok üzerinde büyük görmeye başladılar bu akşam hiç de öyle büyük ve güçlü olmadıklarını göreceklerdir.Aykut istifa edebi
-
F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 5
Yorum
Aykutum'un istifa mektubu cebinde hazır olmalı.
Badmintonda madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.