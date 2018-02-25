Altın madalya İsveç'in
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın kadınlar curling finalinde İsveç, ev sahibi Güney Kore'yi 8-3 yenerek altın madalya kazandı.
PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların son günündeki kadınlar curling finalinde, İsveç ile Güney Kore karşılaştı.
Anna Hasselborg, Sara McManus, Agnes Knochenhauer, Sofia Mabergs ve Jennie Waahlin'den oluşan kadrosuyla İsveç, Güney Kore'yi 8-3 mağlup ederek kadınlarda 2006 ve 2010'un ardından üçüncü kez olimpiyat şampiyonu oldu.
Güney Kore'nin gümüş madalyada kaldığı kadınlar curling kategorisinde, üçüncülük mücadelesinde Büyük Britanya'yı 5-3 yenen Japonya ise bronz madalya elde etti.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:02
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Biz kazanacağız
Toplam 2
Yorum
CasCan Eğer profsyonel bir tak. isen sakin kalır futbolunu oynarsan yenersin.Zaten B.Münih maçının tkisinde kalacağınızı sanmıyorum.Sadece sakn oln
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Burak Yılmaz isyan etti! Flaş sözler
Toplam 15
Yorum
Kenan BJK ve GS maçlarını saymıyoruz, onlara seve seve 3 puan helali hoş olsun bu ligde. Bizleri bu düşünceye itenler utansın...
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'Vardar Ovası' yapmayacağız
Toplam 4
Yorum
e mehmet özdileğe maç sonunda yaptıkları ortada senin hocanın terbiyesi bu sende bunu savunduğun için aynısınız
Altın madalya İsveç'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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