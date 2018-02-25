Altın madalya İsveç'in – Fotomaç – 25 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Altın madalya 'in

    Altın madalya İsveç'in

    2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın kadınlar curling finalinde , ev sahibi 'yi 8-3 yenerek altın madalya kazandı.

    PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların son günündeki kadınlar curling finalinde, ile karşılaştı.

    Anna Hasselborg, Sara McManus, Agnes Knochenhauer, Sofia Mabergs ve Jennie Waahlin'den oluşan kadrosuyla İsveç, Güney Kore'yi 8-3 mağlup ederek kadınlarda 2006 ve 2010'un ardından üçüncü kez olimpiyat şampiyonu oldu.

    Güney Kore'nin gümüş madalyada kaldığı kadınlar curling kategorisinde, üçüncülük mücadelesinde Büyük Britanya'yı 5-3 yenen Japonya ise bronz madalya elde etti.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Altın madalya İsveç'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN