Yusuf Dikeç, Avrupa Şampiyonu oldu – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    , Avrupa Şampiyonu oldu

    Yusuf Dikeç, Avrupa Şampiyonu oldu

    , Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ettiği 10 metre Büyük Erkekler kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu.

    Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası, 16-26 Şubat 2018 tarihleri arasında 'ın Györ kentinde düzenleniyor. 10 metre Büyük Erkekler kategorisinde yarışan , sıralama müsabakasında attığı 583 puanla final müsabakasına çıkmaya hak kazandı. Dikeç, final müsabakasında rakiplerine fark açarak attığı 241.6 puanla hem altın madalyanın sahibi oldu hem de 10 metre Havalı Tabanca Erkekler kategorisinde Avrupa rekorunu egale etti.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:36
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