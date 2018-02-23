Zagitova altın madalya kazandı – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Zagitova kazandı

    Zagitova <a href="/index/altin-madalya?id=ca8b56a8-4894-42d3-85b0-82c7904e9f42" class="" rel="tag">altın madalya</a> kazandı

    2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateni kadınlar serbest programda olimpiyat bayrağı altında tarafsız yarışan Rus sporcu altın madalyanın sahibi oldu.

    'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 14. günündeki madalya müsabakaları, artistik buz pateni kadınlar serbest program kategorisiyle başladı.

    Olimpiyat bayrağı altında tarafsız yarışan 15 yaşındaki Rus sporcu Zagitova, toplam 239,57 puanla ülkesinin oyunlardaki ilk altın madalyasını kazandı.

    Bu başarısıyla , ABD'li Tara Lipinski'nin ardından kadınlar artistik buz pateninde şampiyonluğa ulaşan en genç sporcu oldu.

    Zagitova gibi tarafsız yarışan Rus Evgenia Medvedeva 238,26 puanla gümüş, Kanadalı Kaetlyn Osmond ise 231,02 puanla bronz madalya elde etti.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:29
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