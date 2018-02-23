Dursun ailesinin "olimpiyat" gururu
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Hamza Dursun, ailesi ve memleketinin gurur kaynağı oldu.
Ağrı kent merkezine bağlı Çamurlu köyünden başlayan serüvenini birçok ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığı madalyalarla taçlandıran milli sporcu Dursun, son olarak olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etti.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunlarda, Türkiye'yi temsil eden Dursun'a, ailesi ve sevenleri ekran başından dualarıyla destek olmaya çalıştı.
İlk defa katıldığı yarışmalarda istediği başarıyı yakalayamayan Dursun, buna rağmen ailesi ve hemşehrilerini gururlandırdı.
Evinde oğlunun son yarışını izleyen baba Nevzat Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Oğlunun Türkiye'yi temsil etmesinin kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Dursun, "11 yıldır spor yapan Hamza çocuklarım arasında spora yatkındı. Son 6-7 yıldır Türkiye ve Balkanlar'da birincilik, Avrupa'da ikinciliği var. Güney Kore'ye biz de gittik, orada beş gün kaldık, bizi iyi karşıladılar. Orada Hamza'yı gördüğümde çok duygulandım. Orada sporcularımız, mutfağımızın eksikliğini çok yaşadı." diye konuştu.
-"Ülkemizi temsil etmeleri bizi gururlandırdı"
Baba Dursun, oğlunun olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmesiyle gururlandığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:
"Hamza ve Ömer Ayçiçek'in olimpiyatlara gitmesi için devamlı dua ediyorduk. Büyük emek verdiler, yılın 7 ayı sürekli, zor şartlarda antrenman yapıyorlardı. Bu 2 sporcumuz çalışmalarını Ağrı ve Erzurum'un soğuk ikliminde yaptı. Maalesef bu yarışmada istediklerini alamadılar. İnşallah, Allah emeklerini boşa çıkarmaz."
Dede Nihat Dursun ise torununa küçüklüğünde kızaklar yaptığını belirterek, milli sporcunun kayağa karşı ilgisinin çocuklukta başladığını anlattı.
Gelecek olimpiyatlar ve yarışmalarda torununun istediği başarıları yakalayacağına inandığına vurgu yapan dede Dursun, her zaman torununa destek olacağını söyledi.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:40
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Nando'ya Terim morali
Toplam 3
Yorum
Gslı Haksızlık etme dostum..Büyük taraftar böyle konuşmaz..Ne maçlar çıkardı muslera..
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Aslan'da Avrupa alarmı
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Düşene bir tekme vurmak bu faydasız ve luzumsuz TFF nin görevi.Adamlarda hiç utanma ve akıl yok ki!Mustafa Cengizin uğtraşısı ise boşuna.
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Lewandowski 150 milyon euro
Toplam 1
Yorum
okan olumu canım cenk tosun oğuzhan ismi neydi o yedek ortasahanın onlar 150 milyondu
Dursun ailesinin "olimpiyat" gururu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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