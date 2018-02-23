Başkan Kayda, judocuyu altınla ödüllendirdi
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Antalya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası’nda +100 kiloda Türkiye ikincisi olan Kadir Bingöl’ü tebrik ederek altınla ödüllendirdi.
Judo da Türkiye ikincisi olan Kadir Bingöl, kazandığı madalyayı Belediye Başkanı zeki Kayda'ya götürdü. Başkan Kayda'da Türkiye ikincisi judocu bu başarısından dolayı tebrik edip altın ile ödüllendirdi.
Başkan Kayda, bu başarıda emeği geçen antrenörler Oktay Ayaz, Namet Gülmez ve Özlem Ayaz'ı kutladı.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:42
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Bjk-Fb derbisi 5. kez Çakır'ın
Toplam 7
Yorum
UZMAN ANALİST BJK BAYERN MAÇINDA RAKİBİN İSMİ FENER OLSAYDI ORTALIGI YIKMIŞTINIZ YA HAKEM FENERLİ KIRMIZI VERDİ DİYE
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Trabzonspor’da tüm gözler Alanyaspor maçına çevrildi
Toplam 2
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aydın tam bir fianal havası olur başarılar alanyaspora
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Trabzonspor’da tüm gözler Alanyaspor maçına çevrildi
Toplam 2
Yorum
aydın tam bir fianal havası olur başarılar alanyaspora
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