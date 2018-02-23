Başkan Kayda, judocuyu altınla ödüllendirdi – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Başkan Kayda, judocuyu altınla ödüllendirdi

    Başkan Kayda, judocuyu altınla ödüllendirdi

    Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 'da düzenlenen Büyükler Judo Şampiyonası’nda +100 kiloda ikincisi olan ’ü tebrik ederek altınla ödüllendirdi.

    Büyükler Judo Şampiyonası, Spor Salonu'nda 57 ilden 389 erkek ve 300 kadın olmak üzere toplam 689 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Çekişmeli geçen müsabaka sonunda Salihli Belediyespor Judo Takımı sporcusu , +100 kiloda ikincisi oldu.
    Judo da Türkiye ikincisi olan , kazandığı madalyayı Belediye Başkanı zeki Kayda'ya götürdü. Başkan Kayda'da Türkiye ikincisi judocu bu başarısından dolayı tebrik edip altın ile ödüllendirdi.

    Başkan Kayda, bu başarıda emeği geçen antrenörler Oktay Ayaz, Namet Gülmez ve Özlem Ayaz'ı kutladı.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:42
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