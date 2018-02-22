Rekorların kadını – Fotomaç – 22 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Rekorların kadını

    Rekorların kadını
    'de yapılan 'nda Marit Bjoergen fırtınası esiyor. Kayaklı koşu kadınlar sprin finalinde 3. olan Norveç takımında yer alan 37 yaşındaki sporcu, Kış Olimpiyatları'ndaki 14. madalyasını kazandı. Bjoergen, oyunlar tarihinde en fazla madalya kazanan sporcu ünvanını aldı.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rekorların kadını haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN