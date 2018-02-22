Doping yüzünden diskalifiye edildi – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Doping yüzünden diskalifiye edildi

    Doping yüzünden diskalifiye edildi

    Uluslararası (), 2018 PyeongChang 'nda kazanan Rus curlingci 'nin, doping yapmaktan suçlu bulunduğunu açıkladı.

    'tan yapılan açıklamaya göre, 23. süresince 'nin Pyeongchang kentinde ofis açan CAS'ın dopingle mücadele dairesinin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) talebiyle başlattığı soruşturma sonuçlandı. 'dan olimpik sporcu statüsündeki 'nin yasaklı "meldonyum" maddesini kullandığı tespit edildi.

    Krushelnitckii ile curling branşı karışık çiftler kategorisinde aldığı partneri Anastasia Bryzgalova'nın, diskalifiye edilmesine karar verildi.

    Krushelnitckii'nin ceza süresini, Dünya Curling Federasyonu (WCF), çiftten alınan madalyanın hangi takıma verileceğini ise IOC ve WCF belirleyecek.

    Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) görevlendirdiği bağımsız komisyonun raporunda, 2011-2015 yıllarında binden fazla atletin Rusya'da devlet desteğiyle doping programından fayda sağladığı belirtilmişti. 2012 Londra Olimpiyatları'nda, Moskova'daki 2013 Dünya Atletizm Şampiyonası ve 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda madalya kazanan Rus sporcuların da dopinge karıştığı paylaşılmıştı.

    Bu sebeple IOC, Rusya'yı 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men etmiş, doping testleri temiz çıkanların ise tarafsız olarak "Rusya'dan olimpik sporcu" adıyla katılmasına izin vermişti.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:19
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