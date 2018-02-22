David Wise altın madalya kazandı – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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HEPSİ
    22 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    kazandı

    <a href="/index/david-wise?id=84a3b723-8db2-46a8-b2cd-c53041f523a6" class="" rel="tag">David Wise</a> <a href="/index/altin-madalya?id=ca8b56a8-4894-42d3-85b0-82c7904e9f42" class="" rel="tag">altın madalya</a> kazandı

    2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda erkekler halfpipe yarışında altın madalyayı 'li kazandı.

    'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 13. gününde, erkekler halfpipe finalleri gerçekleştirildi.

    Wise, son hakkında elde ettiği 97,20 puanla podyumun zirvesine çıkarak Soçi 2014'ün ardından ikinci kez olimpiyat şampiyonu oldu.

    Bir diğer 'li sporcu Alex Ferreira, 96,40 puanla gümüş, Yeni Zelandalı Nico Porteous ise 94,80 puanla bronz madalya aldı.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:34
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