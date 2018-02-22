David Wise altın madalya kazandı
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda serbest stil kayak erkekler halfpipe yarışında altın madalyayı ABD'li David Wise kazandı.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 13. gününde, serbest stil kayak erkekler halfpipe finalleri gerçekleştirildi.
Wise, son hakkında elde ettiği 97,20 puanla podyumun zirvesine çıkarak Soçi 2014'ün ardından ikinci kez olimpiyat şampiyonu oldu.
Bir diğer ABD'li sporcu Alex Ferreira, 96,40 puanla gümüş, Yeni Zelandalı Nico Porteous ise 94,80 puanla bronz madalya aldı.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:34
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Muslera'yı zorlayacak
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Kasa bomboş.Yönetim her gün ağlıyor.Arsa paraları nereye gitti,ne oldu açıklama yok.Ne ile transfer yapacaksınız?
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Alman medyası Vida'yı suçladı
Toplam 4
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ Beni suçlayacaklar değiller ya
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Yeni gözde Sergio Barış
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Yıllardır alt yapıdan A takıma bir futbolcu gönderemedik , umuyoruz artık bu hayaller gerçek olur.
David Wise altın madalya kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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