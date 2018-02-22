Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 13. gününde, serbest stil kayak erkekler halfpipe finalleri gerçekleştirildi.

Wise, son hakkında elde ettiği 97,20 puanla podyumun zirvesine çıkarak Soçi 2014'ün ardından ikinci kez olimpiyat şampiyonu oldu.

Bir diğer ABD'li sporcu Alex Ferreira, 96,40 puanla gümüş, Yeni Zelandalı Nico Porteous ise 94,80 puanla bronz madalya aldı.