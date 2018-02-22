Belarus altın madalya kazandı

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 13. günündeki madalya müsabakaları, biatlon kategorisiyle devam etti.

Nadezhda Skardino, Iryna Kryuko, Dzinara Alimbekava ve Darya Domracheva'dan oluşan Belarus Milli Takımı, 1 saat 12 dakika 03.4 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı.

İsveç 1.12.14.1 ile gümüş, Fransa ise 1.12.21 ile bronz madalyaya ulaştı.