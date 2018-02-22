Belarus altın madalya kazandı – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Belarus kazandı

    Belarus altın madalya kazandı

    2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda biatlon kadınlar 4x6 kilometre takım finalinde Belarus altın madalyanın sahibi oldu.

    Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 13. günündeki madalya müsabakaları, biatlon kategorisiyle devam etti.

    Nadezhda Skardino, Iryna Kryuko, Dzinara Alimbekava ve Darya Domracheva'dan oluşan Belarus Milli Takımı, 1 saat 12 dakika 03.4 saniyelik derecesiyle kazandı.

    İsveç 1.12.14.1 ile gümüş, Fransa ise 1.12.21 ile bronz madalyaya ulaştı.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:06
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