Belarus altın madalya kazandı
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda biatlon kadınlar 4x6 kilometre takım finalinde Belarus altın madalyanın sahibi oldu.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 13. günündeki madalya müsabakaları, biatlon kategorisiyle devam etti.
Nadezhda Skardino, Iryna Kryuko, Dzinara Alimbekava ve Darya Domracheva'dan oluşan Belarus Milli Takımı, 1 saat 12 dakika 03.4 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı.
İsveç 1.12.14.1 ile gümüş, Fransa ise 1.12.21 ile bronz madalyaya ulaştı.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:06
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Şenol Güneş'ten gönderme
Toplam 21
Yorum
behçet ben senol hocanın, kültür birikim ve zeka olarak ligin üstünde bir teknik direktör olduguna inanıyorum.
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Yine şaşırtacak!
Toplam 20
Yorum
forever1903 bayern bizi coleman ve robben ile yendi, tüm takimi toplasaniz ikisinin bir ayagi etmezsiniz, ha hakem ile yenelim dersen, zaten hep öyle
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Derbinin hakemi Cüneyt Çakır
Toplam 18
Yorum
BJk cüneyt hoca koyu BJK'lidir.
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