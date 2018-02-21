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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Teşükkürler Alisa&Alper

    Teşükkürler Alisa&Alper
    'nin ilk buz dansı çifti, 2018 Kış Olimpiyatları'ndaki performansını tamamladı. İlk kez yer aldıkları artistik buz paneti finalinde başarılı bir performans sergileyen Alisa Agafonova-Alper Uçar ikilisi, 147.18 puan topladı ve 19. sırayı aldı. 'dan Tessa Virtue ile Scott Moir ikilisi, 206.7 puanla altın madalyanın sahibi oldu.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:08
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