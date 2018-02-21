ABD’de tarihi başarı
Dünya Salon Okçuluk Şampiyonası’nda Türkiye bir kez daha kürsüye çıktı. Mete Gazoz’dan sonra Yeşim Bostan gümüş madalya kazandı
ABD'nin Yankton kentinde gerçekleştirilen Dünya Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Yeşim Bostan fırtınası vardı. Daha önce Mete Gazoz ile genler kategorisinde ikincilik kürsüsüne çıkan Milli Takım, bu kez Bostan'la madalya sevinci yaşadı. Makaralı yay finalinde Rus Natalia Avdeeva ile karşılaşan sporcumuz, müsabakadan 145-141 yenik ayrılarak, gümüşte kaldı. Bostan'ı başarısından dolayı ilk kutlayan Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu.
BAK: DEVAMI GELECEK
BAKAN Bak, yayınladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: Dünya Salon Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Yeşim Bostan'ı kutluyorum. Genç sporcumuzun başarısı bizleri gururlandırdı. Milli sporcularımızın elde ettiği bu derecelerin, gelecekteki başarıların da habercisi olacağına yürekten inanıyorum.
MADALYA ONDAN SORULUR!
GEÇTİĞİMİZ ekim ayında Meksika'da yapılan Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda ikincilik kürsüsüne çıkan Yeşim Bostan, ABD'deki Dünya Salon Şampiyonası'nda da başarısını tekrarladı.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 21:07
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
Bence Love Sadece bi Talisca 10 Numara Alternatif ama Bi Cenk Tosun Alternatif Degil physic Iyi Degil Larin ve Pektemek Cenk Tosuna cok Daha Yakin
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
misafir atibanın artık yaşlandığını ve bacaklarının beynini dinlemediğini anlamak için bayern hezimeti mi yaşamak gerekliydi..
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Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Toplam 16
Yorum
sadofb tepe tepe kullan beştaş!!
ABD’de tarihi başarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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