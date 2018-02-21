ABD’de tarihi başarı

ABD'nin Yankton kentinde gerçekleştirilen Dünya Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Yeşim Bostan fırtınası vardı. Daha önce Mete Gazoz ile genler kategorisinde ikincilik kürsüsüne çıkan Milli Takım, bu kez Bostan'la madalya sevinci yaşadı. Makaralı yay finalinde Rus Natalia Avdeeva ile karşılaşan sporcumuz, müsabakadan 145-141 yenik ayrılarak, gümüşte kaldı. Bostan'ı başarısından dolayı ilk kutlayan Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu.

BAK: DEVAMI GELECEK

BAKAN Bak, yayınladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: Dünya Salon Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Yeşim Bostan'ı kutluyorum. Genç sporcumuzun başarısı bizleri gururlandırdı. Milli sporcularımızın elde ettiği bu derecelerin, gelecekteki başarıların da habercisi olacağına yürekten inanıyorum.



MADALYA ONDAN SORULUR!

GEÇTİĞİMİZ ekim ayında Meksika'da yapılan Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda ikincilik kürsüsüne çıkan Yeşim Bostan, ABD'deki Dünya Salon Şampiyonası'nda da başarısını tekrarladı.