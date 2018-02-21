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    21 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’de tarihi başarı

    ABD’de tarihi başarı

    ’nda bir kez daha kürsüye çıktı. ’dan sonra kazandı

    'nin Yankton kentinde gerçekleştirilen 'nda fırtınası vardı. Daha önce ile genler kategorisinde ikincilik kürsüsüne çıkan , bu kez Bostan'la madalya sevinci yaşadı. Makaralı yay finalinde Rus Natalia Avdeeva ile karşılaşan sporcumuz, müsabakadan 145-141 yenik ayrılarak, gümüşte kaldı. Bostan'ı başarısından dolayı ilk kutlayan Spor Bakanı oldu.

    BAK: DEVAMI GELECEK
    BAKAN Bak, yayınladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: 'nda kazanan milli sporcumuz Yeşim Bostan'ı kutluyorum. Genç sporcumuzun başarısı bizleri gururlandırdı. Milli sporcularımızın elde ettiği bu derecelerin, gelecekteki başarıların da habercisi olacağına yürekten inanıyorum.

    MADALYA ONDAN SORULUR!
    GEÇTİĞİMİZ ekim ayında 'da yapılan Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda ikincilik kürsüsüne çıkan Yeşim Bostan, ABD'deki Dünya Salon Şampiyonası'nda da başarısını tekrarladı.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:07
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