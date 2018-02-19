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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Mete, dünya ikincisi

    Mete, dünya ikincisi
    2018 Salon Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda olimpik yay genç erkeklerde mücadele eden , gümüş madalya kazandı. ABD'nin Yankton kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Mete Gazoz, olimpik yay genç erkekler finalinde Ukraynalı Ivan Kozhokar ile karşılaştı. Mete, finalde rakibiyle 5-5 berabere kaldı ve beraberlik atışları sonucunda dünya ikincisi oldu.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:12
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