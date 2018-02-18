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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Kültür mirası güven altında

    Kültür mirası güven altında

    ’nun düzenlediği Geleneksel Sporların İhyası Forumu 56 ülkenin katılımıyla Antalya’da başladı

    tarafından düzenlenen Geleneksel Sporların İhyası Forumu Antalya'da başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Spor Bakanı , geleneksel sporların yeni heyecan getirdiğini, geçmişimizi ve kim olduğumuzu hissettirmeye başladığını belirtti. Bak, "Biz kendi özümüzü bilmeliyiz. Şu anda spor endüst risi dediğimiz vahşi bir yapı var. Birbirini seven, birbirine değer veren insanlar topluluğu olmalıyız" diye konuştu. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı da hala imparatorlukların, Anadolu coğrafyası üzerinde Osmanlı İmparatorluğu'nun tasfiye sürecini yaşadıklarını söyleyip "Osmanlı bölünmesiyle meydana gelen istikrarsızlık, bu bölgeyi zulme doğru yönlendirdi. Batı medeniyetinin getirdiği düzen, huzur değil, huzursuzluk, gözyaşı, kan getirdi" dedi. Erdoğan ayrıca batının desteklediği küresel kültürün toplumların örflerini tehdit ettiğini sözlerine ekledi.

    56 ülkeden UNESCO temsilcisi 33'ü Türk, 176 katılımcıyla gerçekleştirilen organizasyon 2 gün sürecek ve eğitim, kültürel ilişkiler, kulüpleşme konuları ele alınacak.

    Bilal Erdoğan: Sömürge ülkesi olmayan, düşman postlarını topraklarından çıkaran , bugün kuşatılmaya çalışılıyor. Müttefik sandıklarımız bizi vuranlara göz yumuyor.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:58
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