Kültür mirası güven altında
Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun düzenlediği Geleneksel Sporların İhyası Forumu 56 ülkenin katılımıyla Antalya’da başladı
56 ülkeden UNESCO temsilcisi 33'ü Türk, 176 katılımcıyla gerçekleştirilen organizasyon 2 gün sürecek ve eğitim, kültürel ilişkiler, kulüpleşme konuları ele alınacak.
Bilal Erdoğan: Sömürge ülkesi olmayan, düşman postlarını topraklarından çıkaran Türkiye, bugün kuşatılmaya çalışılıyor. Müttefik sandıklarımız bizi vuranlara göz yumuyor.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:58
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Florya'nın yıldızı Nagatomo
Toplam 4
Yorum
ergün kalaycı ben gs yerinde olsam bu adamı ya alırım yada 1 yıldaha kiralarım süper adam hemde bedava
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Fatih Tekke'den Abdükadir'in transferine engel
Toplam 2
Yorum
ismail aynen katılıyorum 2 yıl daha trabzonda kalmalı
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Beşiktaş'tan flaş Talisca hamlesi!
Toplam 3
Yorum
mehmet verilmeyen penatılar varmış konya aleyhine verilmeyen penaltılar ne olacak ya zamanında meyvesini iyi yediniz şimdi biraz kurtlarını yiyin
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