Altın madalya Avusturyalı Marcel Hirscher'in
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini erkekler büyük slalom yarışında milli sporcu Serdar Deniz 67. olurken, Avusturyalı Marcel Hirscher altın madalya kazandı.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 9. gününde, Alp disiplini erkekler büyük slalom yarışı gerçekleştirildi.
Milli sporcu Serdar Deniz, ilk turda 1.23.45, ikincisinde 1.20.78 olmak üzere toplamda 2.44.23'lük derecesiyle mücadeleyi 67. sırada tamamlarken, Avusturyalı Marcel Hirscher 2.18.04'lük zamanlamasıyla altın madalyanın sahibi oldu.
Böylece 28 yaşındaki Hirscher, Alp disiplini kombine kategorisinden sonra organizasyondaki ikinci altın madalyasını boynuna taktı.
Norveçli sporcu Henrik Kristoffersen 2.19.31 ile gümüş, Fransız Alexis Pinturault ise 2.19.35 ile bronz madalya elde etti
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:47
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Bu da mı tesadüf
Toplam 3
Yorum
joker62 A.Ulusoy hakemlikle alakası yok.Ya düdük çalmayı bıraksın ya da birileri bıraktırsın.Yeter artık.İğrenç TFF ve iğrenç hakemler
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Fellaini imzayı attı!
Toplam 2
Yorum
joker62 Futbolcuların parasını ödeyemeyen takım mı?Komik
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Kartal’da ‘DEV’ kayıp
Toplam 3
Yorum
HAFTAYA BU İŞ BİTER HAFTAYA FENER YARIŞTAN KOPAR ÇÜNKÜ OYUNCULAR KÖTÜ HIRS YAPTI FENER EN AZ 3 YER MÜNİH MACI UMRUMUZDA DEGİL ARTIK FENERİ DEVİRİN YETER
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