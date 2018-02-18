Altın madalya Avusturyalı Marcel Hirscher'in

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 9. gününde, Alp disiplini erkekler büyük slalom yarışı gerçekleştirildi.

Milli sporcu Serdar Deniz, ilk turda 1.23.45, ikincisinde 1.20.78 olmak üzere toplamda 2.44.23'lük derecesiyle mücadeleyi 67. sırada tamamlarken, Avusturyalı Marcel Hirscher 2.18.04'lük zamanlamasıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Böylece 28 yaşındaki Hirscher, Alp disiplini kombine kategorisinden sonra organizasyondaki ikinci altın madalyasını boynuna taktı.

Norveçli sporcu Henrik Kristoffersen 2.19.31 ile gümüş, Fransız Alexis Pinturault ise 2.19.35 ile bronz madalya elde etti