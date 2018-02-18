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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Altın madalya Avusturyalı Marcel Hirscher'in

    Altın madalya Avusturyalı Marcel Hirscher'in

    2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini erkekler büyük slalom yarışında milli sporcu 67. olurken, Avusturyalı Marcel Hirscher altın madalya kazandı.

    'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 9. gününde, Alp disiplini erkekler büyük slalom yarışı gerçekleştirildi.

    Milli sporcu , ilk turda 1.23.45, ikincisinde 1.20.78 olmak üzere toplamda 2.44.23'lük derecesiyle mücadeleyi 67. sırada tamamlarken, Avusturyalı Marcel Hirscher 2.18.04'lük zamanlamasıyla altın madalyanın sahibi oldu.

    Böylece 28 yaşındaki Hirscher, Alp disiplini kombine kategorisinden sonra organizasyondaki ikinci altın madalyasını boynuna taktı.

    Norveçli sporcu Henrik Kristoffersen 2.19.31 ile gümüş, Fransız Alexis Pinturault ise 2.19.35 ile bronz madalya elde etti

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:47
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