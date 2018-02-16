Yunusemreli taekwondoculardan bir başarı daha
Yunusemre Belediyespor taekwondo sporcuları Okul Sporları Gençler İl Şampiyonası’nda başarılı dereceler elde etti.
Yunusemre Belediyespor Taekwondo sporcuları, Atatürk Spor Salonu'nda yapılan Okul Sporları Gençler İl Şampiyonası'ndaki performansıyla takdir topladı. Erkekler kategorisinde 15 okul, kızlarda ise 12 okulun katıldığı şampiyonada Yunusemre Belediyespor taekwondo sporcularından 55 kiloda Abdülkadir Sağlam birinci, 46 kiloda Neslihan Can ikinci, 55 kiloda Gizem Portakal üçüncü, 55 kiloda Hüseyin Talha Görgülü üçüncü, 68 kiloda Kübra Omaç ikinci oldu. Şampiyonada dereceye giren sporcuları kutlayan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, takım antrenörü Serap Aydeniz'e teşekkür etti. Sporcular, Eskişehir'de yapılacak olan şampiyonaya katılacak.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:31
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