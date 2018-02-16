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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Yıldızlar müsabakaları 'da yapılıyor

    Yıldızlar müsabakaları Isparta'da yapılıyor

    TÜRKİYE Okul Sporları Yıldızlar Birinciliği müsabakaları 70 ilden 1000 sporcunun katılımıyla 'da başladı.

    ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Okul Sporları Yıldızlar Birinciliği müsabakaları Işıkkent Spor Salonu'nda yapılıyor. Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, şampiyonaya 70 ilden bine yakın sporcunun katıldığını ve 4 gün süreceğini belirtti.

    Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, "Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu organizasyona ev sahipliği yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'ne ve hakem kadromuza teşekkür ediyorum" dedi.
    Pazar günü sona erecek şampiyonanın ilk gününde Point Fighting kategorisinde kız ve erkekler mücadele etti. Sporcular, müzikli form hard stil ve soft stil kategorilerinde de mücadele edecek.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:21
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