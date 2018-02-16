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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Rallisi Pazar günü A ’da

    İsveç Rallisi Pazar günü A Spor’da
    Dünya Ralli Şampiyonası'nın bu sezonki ikinci yarışı Rallisi, başladı. İsveç'in dondurucu soğuğunda 19 etaptan oluşan yarışta, pilotlar toplamda 1398 kilometre yol kat edecek. İsveç Ralli'si 18 Şubat 2018 Pazar günü saat 14'ten itibaren A 'dan canlı olarak yayınlanacak.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:00
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