Giresunspor koç kesti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, kötü gidişata dur demek için koç kesti.
2018'e ve ikinci yarıya kötü başladıklarını belirten Bozbağ, "Gerçekten ikinci yarın başladığından beri çok ciddi puan kayıpları yaşadık. Bazı maçlarda çok anormal şanssızlıklarımız var, bazı maçlarda tam konsantre olamadık ama Giresunspor takımı çok iyi bir takım. Biliyorsunuz bizim inancımıza göre de eğer üzerinizde bir şey varsa, musibet varsa böyle düşünüyorsanız kurban kestiririz. Allah kabul etsin kurbanımızı kestik duamızı ettik. İnşallah çalışmalarımız son hızla devam ediyor" dedi.
Denizli maçıyla bir seri yakalamak istediklerini kaydeden Bozbağ, "İnşallah bir seri yakalamak için uğraşıyoruz ve inşallah yakalarız. Çünkü hep aynı şeyi söylüyorum bu şehir için önemli Giresunspor. Giresunspor kazanması bu şehre moral getiriyor zaten çok zor günlerden geçiyoruz ülke olarak ve bunların hepsini futbolcularla paylaşıyoruz. İnşallah yarın güzel bir başlangıç yaparız. Ben futbolculara da söyledim lig Giresunpor için yeni başlıyor. Bununla beraberde inşallah yarın bir seriye başlarız" ifadelerini kullandı.
Öte yandan kesilen koç sonrası Müftü Muhittin Oral'ın dua etti. Duaya tüm futbolcular eşlik ederken, Aykut Demir yine tarzı ile dikkati çekti.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:17
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BJK'li Senol hoca az akilliysa bu aksam maça Talisca'siz baslar çünkü kolay kart görüyor ve FB maçinda olmazsa olmazimiz..
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