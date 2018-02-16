Cologna altın madalya kazandı
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların yedinci gününde piste çıkan 31 yaşındaki Cologna, 33.43.9'luk derecesiyle altın madalyaya uzanırken, bu branşta üst üste podyumun zirvesine çıkan ilk sporcu olarak tarihe geçti.
Norveçli Simen Hegstad Krueger, 34.02.2 ile gümüş madalyanın sahibi oldu. Olimpiyat bayrağı altında tarafsız yarışan Rus Denis Spitsov ise 34.06.9 ile bronz madalyayı boynuna taktı.
Milli sporculardan Hamza Dursun yarışı 40.05.3'lük derecesiyle 92, Ömer Ayçiçek de 40.28.7'lik zamanlamasıyla 93. sırada tamamladı.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:53
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Teşekkür borçlular
Toplam 6
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YILMAZ GFB ALİ KOÇ BAŞKAN FENERBAHÇE ŞAMPIYON
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G.Saray atağa kalktı
Toplam 8
Yorum
PDMİO gollerinin yarısını penaltıdan attığı günleri unutmuşlar.
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Özkahya sıkıntısı!
Toplam 5
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recep kardes,o gibi durumlarda arkadaslarin gözüne cöp batiyor,göremiyorlar.Sadece islerine geleni görebiliyorlar.
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