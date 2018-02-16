Altın madalya İsviçreli Dario Cologna'nın
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda erkekler kayaklı koşu 15 kilometre serbestte İsviçreli Dario Cologna altın madalya kazandı.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların yedinci gününde piste çıkan 31 yaşındaki Cologna, 33.43.9'luk derecesiyle altın madalyaya uzanırken, bu branşta üst üste podyumun zirvesine çıkan ilk sporcu olarak tarihe geçti.
Norveçli Simen Hegstad Krueger, 34.02.2 ile gümüş madalyanın sahibi oldu. Olimpiyat bayrağı altında tarafsız yarışan Rus Denis Spitsov ise 34.06.9 ile bronz madalyayı boynuna taktı.
Milli sporculardan Hamza Dursun yarışı 40.05.3'lük derecesiyle 92, Ömer Ayçiçek de 40.28.7'lik zamanlamasıyla 93. sırada tamamladı.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 13:06
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76'ya banko
Toplam 39
Yorum
Murat Aykut hocam maç skorlarını da söyleyin boş yere izlemeyelim... Aziz başkan seni sanırım sadece konuş diye takımın başına getirdi...
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Çinliler vazgeçmiyor!
Toplam 6
Yorum
Murat sat sat sat hiç durma bile... seneye zaten iyice yaşlandığı için pek faydalı olamayacak
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Tam destek
Toplam 1
Yorum
aman aman ne zaman kaptanlar devreye girerse yeniliyoruz..
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