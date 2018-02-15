Vaultier altın madalya kazandı
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda erkekler snowboard kros yarışlarında Fransız Pierre Vaultier altın madalya kazandı.
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda erkekler snowboard kros yarışlarında Fransız Pierre Vaultier altın madalya kazandı.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların altıncı gününde Phoenix Park'ta piste çıkan 30 yaşındaki Vaultier, Soçi 2014'teki şampiyon unvanını korudu.
Vaultier, biatlonda Martin Fourcade ve artistik buz patininde Pierre Brunet'nin ardından iki olimpiyatta üst üste altın kazanan üçüncü Fransız erkek sporcu oldu.
Avustralyalı Jarryd Hughes gümüş madalyaya uzanırken, İspanyol Regino Hernandez podyumun üçüncü basamağında kendine yer buldu.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:46
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Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...
Toplam 15
Yorum
kartal Bu Volkan Demirel yan hakeme küfür ediyor ekranda alenen görünüyor neden ceza verilmiyor. Bjk. li Caner Erkine neden ceza verdiniz.
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Karalama kampanyası var
Toplam 3
Yorum
gsssssssss hem adamı hem parasını yalan ettıler
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Rakibimiz Galatasaray
Toplam 26
Yorum
fb bu sene 2011 bunu herkes göruyor ama ne azız ne de sen şampıyon olamayacaksınız taraftar göruyor o yuzden boş tribunlere oynuyorsunuz
Vaultier altın madalya kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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