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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Vaultier altın madalya kazandı

    Vaultier altın madalya kazandı

    2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda erkekler snowboard kros yarışlarında altın madalya kazandı.

    2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda erkekler snowboard kros yarışlarında altın madalya kazandı.

    Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların altıncı gününde Phoenix Park'ta piste çıkan 30 yaşındaki Vaultier, Soçi 2014'teki şampiyon unvanını korudu.

    Vaultier, biatlonda Martin Fourcade ve artistik buz patininde Pierre Brunet'nin ardından iki olimpiyatta üst üste altın kazanan üçüncü Fransız erkek sporcu oldu.

    Avustralyalı Jarryd Hughes gümüş madalyaya uzanırken, İspanyol Regino Hernandez podyumun üçüncü basamağında kendine yer buldu.

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:46
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