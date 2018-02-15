2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kadınlar kayaklı koşu 10 kilometre serbest yarışında Norveçli Ragnhild Haga altın madalya kazandı.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların altıncı gününde, 27 yaşındaki Haga 25.00.5'lik zamanlamasıyla kariyerinin ilk altın madalyasına uzandı.

İsveçli sporcu Charlotte Kalla 20.3 saniye farkla gümüş madalyanın sahibi olurken, 25.32.4'lük dereceleriyle Norveçli Marit Bjoergen ile Fin Krista Parmakoski üçüncülüğü paylaştı.

Kariyerinde beşinci kez olimpiyatlara katılan 37 yaşındaki Bjoergen, 6 altın, 4 gümüş ve 2 bronzla toplam 12. madalyasına ulaştı ve oyunlar tarihinde en fazla madalya kazanan sporcular arasında Bjoern Daehlie ile ikinci sıraya yerleşti. İlk sırada 13 madalyayla Norveçli Ole Einar Bjoerndalen bulunuyor.

Milli sporcu Ayşenur Duman, 33.06.4'lük zamanlamasıyla 86. sırada yer aldı.