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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Laura Dahlmeier tarihe geçti

    Laura Dahlmeier tarihe geçti

    2018 PyeongChang 'nın 3. günü sona erdi. Biatlon kadınlar 10 kilometre takip yarışını, 30 dakika 35.3 saniyede bitiren tarihe geçti.

    'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 3. gününde, 7 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

    Biatlon kadınlar 10 kilometre takip yarışını, 30 dakika 35.3 saniyede bitiren , şampiyonluğa ulaştı. Dahlmeier, kadınlarda aynı olimpiyatta hem sprint hem de takipte birincilik elde eden ilk sporcu olarak tarihe geçti. Erkekler 12,5 kilometre takip yarışını ise Fransız Martin Fourcade, 32 dakika 51.7 saniyelik derecesiyle birinci sırada tamamladı.

    Sürat pateni bireysel kadınlar 1500 metre yarışında 1 dakika 54.35 saniyeyle birinci olan Hollandalı Ireen Wust, altın madalya elde etti. Kariyerindeki 10. madalyasını kazanan Wust, sürat pateninde olimpiyatların en başarılı sporcusu oldu.

    Snowboard kadınlar slopestyle mücadelesinde altın madalyayı, 83 puanla ABD'li Jamie Anderson boynuna taktı. 2014 Soçi 'nda da bu dalda altın madalyanın sahibi Anderson, snowboard slopestyle kategorisinde iki farklı olimpiyatta altın madalya kazanan ilk kadın sporcu unvanını aldı.

    Kayakla atlama bireysel kadınlar normal tepe müsabakasında Norveçli Maren Lundby, 264,6 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

    Serbest stil kayak erkekler mogul finalini 86,63 puan toplayan Kanadalı Mikael Kingsbury, ilk sırada bitirdi.

    Artistik buz pateni takımlar serbest programında Kanada, 118,10 puanla altın madalya kazandı.

    Rüzgar programı değiştirdi

    Yongpyong Alp Merkezi'nde yapılması planlanan ve milli sporcu Özlem Çarıkçıoğlu'nun da mücadele edeceği kadınlar alp disiplini büyük slalom yarışmaları, sert rüzgar nedeniyle 15 Şubat'a ertelendi.

    Almanya liderliğini sürdürdü

    23. Kış Olimpiyatları'nın 3. günü sonunda 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyası bulunan , madalya tablosunun zirvesindeki yerini korudu.

    Hollanda, 3 altın, ikişer gümüş ve bronz madalyayla 2'nci, Norveç ise 2 altın, 4 gümüş, 3 bronz madalyayla 3. sırada yer aldı.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:57
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