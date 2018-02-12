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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Bak’tan Olimpiyat zirvesi

    Bak’tan Olimpiyat zirvesi
    Gençlik ve Spor Bakanı , (FIS) Başkanı Gian Franco Kasper ile PyeongChang Olimpiyat Merkezi'nde bir araya geldi. Olimpiyatlar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu görüşmede ayrıca 'de gelişen kış sporları ile uluslararası kayak federasyonunun icraatları masaya yatırıldı.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:23
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