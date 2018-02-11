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    11 Şubat 2018, Pazar
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    moral verdi

    Bakan Bak moral verdi
    23. Kış Olimpiyat Oyunları'nı izlemek üzere Güney Kore'de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, PyeongChang Olimpiyat Köyü'nü ziyaret etti. , milli sporcuların moralinin yerinde olduğunu dile getirerek, "Güzel bir organizasyon oluyor. Olimpiyatlara katılmak bir sporcu için çok kıymetli ve değerli. Önemli olan olimpiyatlara katılmak. Sporcularımıza başarılar diledik" ifadelerini kullandı.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:30
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