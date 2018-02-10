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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Emre 60 metre rekoru kırdı

    Emre 60 metre Türkiye rekoru kırdı
    Emre Zafer Barnes, IAAF Dünya Turu 60 metre baraj müsabakasında 6.65'lik derecesiyle daha önce kendisine ait olan rekorunu geliştirdi. Emre Zafer, organizasyonda 3'üncüoldu. Milli atlet, 6.67 ile Viyana ve Bratislava'da iki kez yaptığı eski Türkiye rekorunu da geçmiş oldu. 400 m'de Yavuz Can da 47.11 ile 5. oldu.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:12
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