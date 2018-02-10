Emre 60 metre Türkiye rekoru kırdı
MİLLİ atlet Emre Zafer Barnes, IAAF Dünya Turu 60 metre baraj müsabakasında 6.65'lik derecesiyle daha önce kendisine ait olan Türkiye rekorunu geliştirdi. Emre Zafer, organizasyonda 3'üncüoldu. Milli atlet, 6.67 ile Viyana ve Bratislava'da iki kez yaptığı eski Türkiye rekorunu da geçmiş oldu. 400 m'de Yavuz Can da 47.11 ile 5. oldu.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
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