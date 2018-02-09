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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Sabrişe Şengün Sağlık Kontrolünden geçti

    Sabrişe Şengün Sağlık Kontrolünden geçti

    Türkiye’nin ve Trabzon’un gururu Dünya Kickboks Şampiyonu Sabriye Şengül, sağlık kontrolünden geçti.

    Dünya ve Türkiye Kinckboks Şampiyonu Sabriye Şengül, 6 Nisan'da Macaristan'da düzenlenecek Dünyanın en prestijli kinckboks organizasyonu Bellator'da, 14 Nisan'da da İstanbul'da ringe çıkacak olan Şengül, zorlu müsabakalar öncesi Medical Park Karadeniz Hastanesi'nde sağlık taramasından geçti.

    Önce kan değerlerine bakılan Şengül, ardından göz, kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi muayenelerinden geçti. EKG ve Efor testinin ardından MR'ı çekilen Şengül, sağlık kontrollerinde hekimlerden tam not aldı.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:01
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