Sabrişe Şengün Sağlık Kontrolünden geçti
Türkiye’nin ve Trabzon’un gururu Dünya Kickboks Şampiyonu Sabriye Şengül, sağlık kontrolünden geçti.
Önce kan değerlerine bakılan Şengül, ardından göz, kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi muayenelerinden geçti. EKG ve Efor testinin ardından MR'ı çekilen Şengül, sağlık kontrollerinde hekimlerden tam not aldı.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:01
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Everton'da Cenk Tosun krizi
Toplam 1
Yorum
taraftar Tam tersi ingiliz taraftarlar Cenkin transferinden çok kızgın..
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 5
Yorum
Perde Arkası FB bu maçı kaybederse her şey biter. FB kazanırsa hiçbir şey değişmez, çünkü FB her an her takıma puan kaybedebilecek bir takım.
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Böyle kaybederiz
Toplam 8
Yorum
KrAlex Kazanmaya odaklı oyuncularını sahaya süreceksin. Hazır durumda olan aslan gibi genç oyuncuların var. Cesaretli ol biraz 70 e kadar oynat !
Sabrişe Şengün Sağlık Kontrolünden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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