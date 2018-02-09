Kış Olimpiyatları bugün başlıyor
Güney Kore’nin PyeongChang kentinde düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları bugün başlıyor.
Güney Kore'nin Gangwon'da eyaletine bağlı PyeongChang şehrinde gerçekleşecek olan kış olimpiyatları TSİ 14.00'te açılış töreni ile başlayacak. Olimpiyatlara katılan 92 ülke'den yarışmacılar 17 gün sürecek spor karşılaşması boyunca 15 farklı spor dalında yarışacak.
Açılış töreni sırasında Kuzey Koreli kadın buz hokeyi oyuncusu Hwang Chung-gum ile Güney Koreli erkek bobsled oyuncusu Won Yun-jong Kore Yarımadası'nı temsil eden tek bir bayrak altında yürüyecekler.
İki ülke son olarak 2007'de Çin'in Changchun'daki Asya Kış Oyunları'nda bir araya gelmişti.
Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek
Olimpiyatlarda Türkiye'yi 3 kadın ve 5 erkek milli sporcu temsil edecek. Oyunculardan Özlem Çarıkçıoğlu ve Serdar Deniz; Alp Disiplini, Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek ve Ayşenur Duman; Kayaklı Koşu, Alper Uçar ve Alisa Agafonava Artistik Buz Pateni ve Fatih Arda İpçioğlu'da Kayakla Atlama dalında yarışacak.
Kuzey Kore'den üst düzey katılım
PyeongChang Kış Olimpiyatlarına Kuzey Kore'den üst düzey bir katılım gerçekleşecek. Bugün Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo-jong ve tören Başkanı Kim Yong-Nam, Kuzey'in PyeongChang Kış Olimpiyatları'na üst düzey delegasyonun bir parçası olarak Güney Kore'ye geldi.
Yarın Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'le Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo-jong bir araya gelecek. Kuzey Kore heyetinin yarın gerçekleşecek olan görüşme sırasında Devlet Başkanı Moon'u Kuzey Kore'ye davet edeceği iddia ediliyor. Kuzey Kore'den gelen üst düzey heyet, 11 Şubat Pazar günü ülkelerine dönecek.
Bugün başlayan Kış Olimpiyatları 25 Şubat Pazar günü sona erecek. Olimpiyatların açılış ve kapanış töreni geçici olarak inşa edilen PyeongChang Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek. Etkinliği 35 bin spor sever yerinde ve milyonlarca kişi de ekranlar karşısında izleyecek.
Açılış töreni sırasında Kuzey Koreli kadın buz hokeyi oyuncusu Hwang Chung-gum ile Güney Koreli erkek bobsled oyuncusu Won Yun-jong Kore Yarımadası'nı temsil eden tek bir bayrak altında yürüyecekler.
İki ülke son olarak 2007'de Çin'in Changchun'daki Asya Kış Oyunları'nda bir araya gelmişti.
Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek
Olimpiyatlarda Türkiye'yi 3 kadın ve 5 erkek milli sporcu temsil edecek. Oyunculardan Özlem Çarıkçıoğlu ve Serdar Deniz; Alp Disiplini, Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek ve Ayşenur Duman; Kayaklı Koşu, Alper Uçar ve Alisa Agafonava Artistik Buz Pateni ve Fatih Arda İpçioğlu'da Kayakla Atlama dalında yarışacak.
Kuzey Kore'den üst düzey katılım
PyeongChang Kış Olimpiyatlarına Kuzey Kore'den üst düzey bir katılım gerçekleşecek. Bugün Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo-jong ve tören Başkanı Kim Yong-Nam, Kuzey'in PyeongChang Kış Olimpiyatları'na üst düzey delegasyonun bir parçası olarak Güney Kore'ye geldi.
Yarın Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'le Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo-jong bir araya gelecek. Kuzey Kore heyetinin yarın gerçekleşecek olan görüşme sırasında Devlet Başkanı Moon'u Kuzey Kore'ye davet edeceği iddia ediliyor. Kuzey Kore'den gelen üst düzey heyet, 11 Şubat Pazar günü ülkelerine dönecek.
Bugün başlayan Kış Olimpiyatları 25 Şubat Pazar günü sona erecek. Olimpiyatların açılış ve kapanış töreni geçici olarak inşa edilen PyeongChang Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek. Etkinliği 35 bin spor sever yerinde ve milyonlarca kişi de ekranlar karşısında izleyecek.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:31
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