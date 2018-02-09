Dev açılış bugün

GÜNEY Kore'nin PyeongChang kentindeki Kış Olimpiyatları'nın resmi açılış töreni bugün yapılacak. 35 bin kişilik Olimpiyat Stadı'nda TSİ 14.00'te başlayacak açılış, 3 saat sürecek. 95 ülkeden 2 bin 900 sporcunun mücadele edeceği bu dev organizasyonda Türkiye de 8 isimle sahne alacak.