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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Dev açılış bugün

    Dev açılış bugün
    GÜNEY Kore'nin PyeongChang kentindeki Kış Olimpiyatları'nın resmi açılış töreni bugün yapılacak. 35 bin kişilik Olimpiyat Stadı'nda TSİ 14.00'te başlayacak açılış, 3 saat sürecek. 95 ülkeden 2 bin 900 sporcunun mücadele edeceği bu dev organizasyonda Türkiye de 8 isimle sahne alacak.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:50
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