CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Bakan Bak PyeongChang'da açılışı izledi

    Bakan Bak PyeongChang'da açılışı izledi

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen 23'üncü 'nın açılış törenini PyeongChang Olimpiyat Stadyumu'nda takip etti.

    Güney Kore'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 23'üncü , PyeongChang Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenen açılış töreniyle başladı. Açılış törenini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. da izledi. Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye kafilesinin geçişi sırasında sporcularımızı ayakta selamladı.

    Bakan Bak, ayrıca resmi açılış töreni öncesi gerçekleştirilen resepsiyona da katıldı.
    Osman Aşkın Bak, Güney Kore'de yarın ve Pazar günü Sporcu Köyü'nde milli sporcularımızla bir araya gelecek ve tesis ziyaretlerinde bulunup müsabakaları izleyecek.

    23. Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular ise şöyle;

    Serdar Deniz ve Özlem Çarıkçıoğlu (Alp disiplini), Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek ve Ayşenur Duman (Kayaklı koşu), Fatih Arda İpçioğlu (Kayakla atlama), Alisa Agafonova - Alper Uçar (Artistik buz pateni)

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bakan Bak PyeongChang'da açılışı izledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN