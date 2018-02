"Ağabeyimle rekabet içerisindeyiz"

29 yıldır tekvandonun içerisinde olan Aptullah Turhan , işten arta kalan zamanlarında çocuklarına hem babalık hem de antrenörlük yapıyor. Eşi Fatma Turhan ise çocuklarının ve kendisinin en büyük destekçisi. Çocuklarını küçük yaşlarda tekvandoya teşvik eden baba Aptullah Turhan , oğlunun Türkiye 3.'lüğünün, büyük kızının Türkiye şampiyonlukları ve Dünya 5.'liğinin olduğunu belirterek, yeni başlayan en küçük kızından da gelecek adına ümitli olduğu söyledi. Hedeflerinin ailecek Türk bayrağını müsabakalarda dalgalandırmak olduğunu vurgulayan Aptullah Turhan , "Aile boyu hepimiz tekvandocuyuz. Oğlum, kızım ve küçük kızım benim sayemde tekvando ile tanıştılar. Büyük oğlum 2001 doğumlu, Türkiye 3.'sü. Büyük kızım 2003 doğumlu, Türkiye şampiyonu Dünya 5.'si. En küçük kızımda 2007 doğumlu. Tekvandoya yeni başladı. Bu sene müsabakalara katıldı. 4 maça katılarak gelecek için ümit verdi. İnşallah ailecek Türk bayrağını en iyi şekilde, en yüksek yere dikmenin gayreti içerisindeyiz. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır derler. Eşim bizim en büyük destekçimiz. Ben tekvando antremanlarına giderken benimle beraber geliyorlardı. Küçük yaşlarda diğer sporcularımla çalışma yaptığım ortama girdiler. İlk başlarda oyun şeklinde başladılar. Sonra yavaş yavaş maçlara sokmaya başladık. Hatta oğlum ilk maçına çıkmak istemedi. Korktu, ağladı ama sonra Türkiye derecesi yapar hale geldi. Kızım zaten Türkiye şampiyonu. Benim tekvandocu olmam sebebiyle babayla beraber tekvandoyu da sevmiş oldular" diye konuştu."Kardeşim benden daha başarılı ama ben her zaman onu takdir ediyorum"Kardeşini başarılarından dolayı takdir ettiğini ifade eden Muhammed Sabri Turhan, "Ailecek tekvando ile uğraşıyoruz. Babam 2005 yılında bir kulüp kurdu. Bizi de yanında getire götüre orada bir şeyler öğrenmeye başladık. Tekvando sporunu sevdik, o şekilde devam ettik. Şimdi iyi yerlere gelebilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kardeşim benden daha başarılı ama ben her zaman onu takdir ediyorum. 15'e yakın il birinciliğim, Türkiye 3.'lüğüm, gruplar bölgesinde 1., 2. ve 3.'lüklerim var" dedi.İki kez ardı arına Türkiye şampiyonu ve Dünya 5.'si olan Zeynep Şeyma Turhan ise, "Geçen sene ve bu sene Türkiye şampiyonu oldum. Geçen sene Türkiye şampiyonu olduğum için Dünya derece maçlarına çıktım ve Dünya 5.'si oldum. Babam 2005 yılında tekvando salonunu açtı. O zamandan beri tekvando ile uğraşıyorum. Özellikle ağabeyimle rekabet içerisindeyiz. Birbirimizi destekliyoruz. Bazen kıskançlıklar oluyor ama daha çok birbirimize destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.Son olarak çocuklarının ve eşinin her zaman arkalarında olduğunu söyleyen anne Fatma Turhan da şu şekilde konuştu;"Ben çocuklarımın her zaman en büyük destekçileriyim. Onların her zaman yanlarındayım, arkalarındayım. Evde beslenmelerine dikkat ediyorum. Her şeyleriyle ilgileniyorum. Eşimle beraber çocuklarda gitmeye başladılar. Onlarla gurur duyuyorum, destekliyorum. Seyrettikçe, izledikçe hoşuma gitmeye başladı. Dışarıdan bir göz olarak onlara destek verdim, taktikler söyledim ve yardımcı olmaya çalıştım."(ÇAĞ-Y)09.02.2018 09:54:47 TSINNNN