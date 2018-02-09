"Ağabeyimle rekabet içerisindeyiz"
Hayatını tekvando sporuna adamış milli antrenör ve bir işletmede işçi olarak çalışan Aptullah Turhan, eşi ile birlikte 3 çocuğuna tekvando sporunu aşılayarak oğlunun Türkiye 3.’sü, büyük kızının da Türkiye şampiyonu ve Dünya 5.’si olmasını sağladı.
"Kardeşim benden daha başarılı ama ben her zaman onu takdir ediyorum"
Kardeşini başarılarından dolayı takdir ettiğini ifade eden Muhammed Sabri Turhan, "Ailecek tekvando ile uğraşıyoruz. Babam 2005 yılında bir kulüp kurdu. Bizi de yanında getire götüre orada bir şeyler öğrenmeye başladık. Tekvando sporunu sevdik, o şekilde devam ettik. Şimdi iyi yerlere gelebilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kardeşim benden daha başarılı ama ben her zaman onu takdir ediyorum. 15'e yakın il birinciliğim, Türkiye 3.'lüğüm, gruplar bölgesinde 1., 2. ve 3.'lüklerim var" dedi.
"Ağabeyimle rekabet içerisindeyiz"
İki kez ardı arına Türkiye şampiyonu ve Dünya 5.'si olan Zeynep Şeyma Turhan ise, "Geçen sene ve bu sene Türkiye şampiyonu oldum. Geçen sene Türkiye şampiyonu olduğum için Dünya derece maçlarına çıktım ve Dünya 5.'si oldum. Babam 2005 yılında tekvando salonunu açtı. O zamandan beri tekvando ile uğraşıyorum. Özellikle ağabeyimle rekabet içerisindeyiz. Birbirimizi destekliyoruz. Bazen kıskançlıklar oluyor ama daha çok birbirimize destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.
Son olarak çocuklarının ve eşinin her zaman arkalarında olduğunu söyleyen anne Fatma Turhan da şu şekilde konuştu;
"Ben çocuklarımın her zaman en büyük destekçileriyim. Onların her zaman yanlarındayım, arkalarındayım. Evde beslenmelerine dikkat ediyorum. Her şeyleriyle ilgileniyorum. Eşimle beraber çocuklarda gitmeye başladılar. Onlarla gurur duyuyorum, destekliyorum. Seyrettikçe, izledikçe hoşuma gitmeye başladı. Dışarıdan bir göz olarak onlara destek verdim, taktikler söyledim ve yardımcı olmaya çalıştım."
(ÇAĞ-Y)
09.02.2018 09:54:47 TSI
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Kaynak: IHA
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:08
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''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 10
Yorum
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Toplam 6
Yorum
fenerli saygı sevgi içeriside git atık aziz başkan yapacaklarını yaptın kalmadı artık birşey yeni bir vizyona ihtiyaç var artık bırak ali koç gelsin
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A Spor'a skandal ceza!
Toplam 5
Yorum
Ahmet 1980 lerden beri bu ülke şehit veriyor ermanın aklına yeni gelmiş herhalde artisliğiniz batsın
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