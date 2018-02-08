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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Haydi Fatih

    Haydi Fatih
    TÜRK spor tarihinde kayakla atlamada Kış Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan ilk sporcu olan Fatih Arda İpçioğlu, bugün sahne alıyor. Açılış töreninden bir gün önce yapılacak kayakla atlama elemelerinde mücadele edecek olan Fatih, finale kalmak için mücadele edecek. TSİ 05.00 ile 14.40 arasında gerçekleştirilecek eleme müsabakalarında yarışacak olan genç kayakçının yarışı TRT Spor'dan yayınlanacak
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:19
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