Dünyanın gözü Kore'de
Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan oyunlar, bugün başlayacak. 95 ülkeden 2 bin 900 sporcunun yer alacağı olimpiyatlara Türkiye 8 isimle katılacak
OLİMPİYATLARDA BİR İLK
PYEONGCHANG'DA tarihi bir an da yaşanacak. Güney ve Kuzey Kore, ilk kez 'Birleşik Kore' bayrağı altında açılış törenine katılacak. Geçtiğimiz pazartesi oyuncuların yapılacağı PyeongChang'a giden ay-yıldızlı kafilede şu sporcularımız yer alıyor: Serdar Deniz, Özlem Çarıkoğlu (alp disiplini), Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Ayşenur Duman (kayaklı koşu), Fatih Arda İpçioğlu (kayakla atlama), Alper Uçar, Alisa Agafonova (artistik buz pateni).
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:17
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
karakartal club brugge ile beşiktaş'ı utanmadan aynı kefeye koyabildiğin için 5. stoperdin zaten :D
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Almanlar, Bruma'yı konuşuyor!
Toplam 6
Yorum
Bruma yeni Robben olacak Bir kaç yıl içinde Bruma yeni Robben olacak. GS yöneticileri çok başarısız, hele Dursun. Riva paralarını Belhanda gibi çöplere harcadı.
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
erhn Doneceğin yer yine kürkçü dükkanı. 6 ay sonra yine bu taraftarın karşısına çıkacak kişi soylemlerınde daha dikkatli olmalı.
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