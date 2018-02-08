Dünyanın gözü Kore'de

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan oyunlar, bugün başlayacak. 95 ülkeden 2 bin 900 sporcunun yer alacağı olimpiyatlara Türkiye 8 isimle katılacak

2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları, bugün kayakla atlama elemeleriyle başlıyor. Açılış töreninin yarın yapılacağı bu dev organizasyonda tam 95 ülkeden 2 bin 900 sporcu madalya mücadelesi verecek. Türkiye'nin 8 sporcuyla yer alacağı oyunlar, 25 Şubat'ta sona erecek. TRT Spor ekranlarında yayınlanacak Kış Olimpiyatları'nda 15 branşta 102 yarışma gerçekleştirilecek.



OLİMPİYATLARDA BİR İLK

PYEONGCHANG'DA tarihi bir an da yaşanacak. Güney ve Kuzey Kore, ilk kez 'Birleşik Kore' bayrağı altında açılış törenine katılacak. Geçtiğimiz pazartesi oyuncuların yapılacağı PyeongChang'a giden ay-yıldızlı kafilede şu sporcularımız yer alıyor: Serdar Deniz, Özlem Çarıkoğlu (alp disiplini), Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Ayşenur Duman (kayaklı koşu), Fatih Arda İpçioğlu (kayakla atlama), Alper Uçar, Alisa Agafonova (artistik buz pateni).