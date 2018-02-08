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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Bakan Bak 'ye gidiyor

    Bakan Bak Güney Kore'ye gidiyor

    Gençlik ve Spor Bakanı , 23. Kış Olimpiyatları'nın resmi açılış törenine katılmak üzere 'ye gidiyor.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre , 9-25 Şubat'ta PyeongChang kentinde düzenlenecek olimpiyatlarda mücadele edecek milli sporculara destek vermek amacıyla bu akşam 'ye gidecek ve Türkiye kafilesiyle açılış törenine katılacak.

    Bu arada, olimpiyat oyunlarının bayrak töreni PyeongChang Olimpiyat Köyü'nde gerçekleştirildi.

    Uluslararası Olimpiyat Komitesi Asbaşkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener'in başkanlık yaptığı milli kafilenin de yer aldığı törende, Türk bayrağı göndere çekilerek İstiklal Marşı okundu.

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:02
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