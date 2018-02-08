Bakan Bak Güney Kore'ye gidiyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Osman Aşkın Bak, 9-25 Şubat'ta PyeongChang kentinde düzenlenecek olimpiyatlarda mücadele edecek milli sporculara destek vermek amacıyla bu akşam Güney Kore'ye gidecek ve Türkiye kafilesiyle açılış törenine katılacak.

Bu arada, olimpiyat oyunlarının bayrak töreni PyeongChang Olimpiyat Köyü'nde gerçekleştirildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Asbaşkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener'in başkanlık yaptığı milli kafilenin de yer aldığı törende, Türk bayrağı göndere çekilerek İstiklal Marşı okundu.