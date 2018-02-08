Bakan Bak Güney Kore'ye gidiyor
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 23. Kış Olimpiyatları'nın resmi açılış törenine katılmak üzere Güney Kore'ye gidiyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Osman Aşkın Bak, 9-25 Şubat'ta PyeongChang kentinde düzenlenecek olimpiyatlarda mücadele edecek milli sporculara destek vermek amacıyla bu akşam Güney Kore'ye gidecek ve Türkiye kafilesiyle açılış törenine katılacak.
Bu arada, olimpiyat oyunlarının bayrak töreni PyeongChang Olimpiyat Köyü'nde gerçekleştirildi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Asbaşkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener'in başkanlık yaptığı milli kafilenin de yer aldığı törende, Türk bayrağı göndere çekilerek İstiklal Marşı okundu.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:02
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Mete Kalkavan meydan okudu!
Toplam 21
Yorum
recep bu memlekette hakemler ve federasyon kurumsal güç gösterisini sadece Fener üzerinden yaparlar.Zira kamuoyu desteğini sadece fenere karsı alı
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F.Bahçe yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu
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Yorum
bjk Off 3 maç üst üste kocamanın zırıltılarını dinleyeceğiz :)
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Özbek'in kozu 6 milyon TL'lik bağış
Toplam 7
Yorum
Tek çalmayan Canaydın Benim fikrim tek çalmayan Ö.Canaydın.Anlamadığım Şampiyon oluyoruz avrupada başarı var ve hala maddi sıkıntı.Yoksa biz Messiyimi satın aldık
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