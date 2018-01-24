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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Triatlon hedef büyüttü

    Triatlon hedef büyüttü
    2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Triatlon , 'da kampa girdi. Federasyon Başkanı Çelik, "Hedefimiz olimpiyatlarda Türk bayrağını göndere çekmek"açıklamasını yaptı.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:34
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