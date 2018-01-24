Triatlon hedef büyüttü
Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Triatlon Milli Takımları, Antalya'da kampa girdi. Federasyon Başkanı Çelik, "Hedefimiz olimpiyatlarda Türk bayrağını göndere çekmek"açıklamasını yaptı.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
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FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
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sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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