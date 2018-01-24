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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    A.İpekçi yıkılıyor

    A.İpekçi yıkılıyor
    Türk sporuna 30 yıla yakın süredir hizmet veren Abdi İpekçi Spor Salonu, yerine yapılacak modern tesisler için yıkılıyor. Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu "Avrupa'da ve dünyada örnek olabilecek bir tesis planlıyoruz." diye konuştu.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:17
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