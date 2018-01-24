A.İpekçi yıkılıyor
Türk sporuna 30 yıla yakın süredir hizmet veren Abdi İpekçi Spor Salonu, yerine yapılacak modern tesisler için yıkılıyor. Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu "Avrupa'da ve dünyada örnek olabilecek bir tesis planlıyoruz." diye konuştu.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
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FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
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