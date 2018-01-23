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    23 Ocak 2018, Salı
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    ’dan gümüş

    <a href="/index/bostan?id=4f0313fc-a288-4b63-93a7-928c3923cdd0" class="" rel="tag">Bostan</a>’dan gümüş
    'daki Dünya Salon Okçuluk Kupası'nda mücadele eden Yeşim Bostan, ikincilik kürsüsüne çıktı. Makaralı yay finalinde Rus Avdeeva'ya 143-141 mağlup olan , gümüş madalya kazandı.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:38
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