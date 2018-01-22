52. Super Bowl'da Eagles ile Patriots karşılaşacak

Bu yıl 52'ncisi düzenlenecek ve Minnesota eyaletinin Minneapolis kentindeki U.S. Bank Stadyumu'nda oynanacak Super Bowl'da mücadele edecek takımlar, pazar gecesi oynanan konferans finali maçlarıyla belli oldu.

Ulusal Futbol Konferansı (NFC) final mücadelesinde Philadelphia Eagles, konuk ettiği Minnesota Vikings'i 38-7 yenerek 2004 sezonundan bu yana ilk defa Super Bowl'da mücadele etmeye hak kazandı.

As oyun kurucusu Carson Wentz'in sakatlandığı 10 Aralık'tan bu yana takımını sırtlayan yedek oyun kurucu Nick Foles, NFC final mücadelesinde attığı 352 yardlık pas ve 3 "touchdown" ile takımının galibiyetinde önemli rol üstlendi.

Şubat 2005'te düzenlenen 39. Super Bowl'dan bu yana ilk defa NFL finalinde mücadele etmeye hak kazanan Eagles, bu tarihte yine Patriots ile eşleşmiş ve maçtan 24-21 mağlup ayrılmıştı.

PATRİOTS NFL TARİHİNE GEÇTİ

Amerikan Futbol Konferansı (AFC) finalinde ise geçen senenin NFL şampiyonu New England Patriots, sahasında Jacksonville Jaguars'ı 24-20 mağlup ederek yeniden Super Bowl'da oynama hakkı elde etti.

New England'ın kilit oyuncularından olan Rob Gronkowski, başına aldığı darbe nedeniyle ikinci çeyrekte oyundan ayrılmak zorunda kaldı. Patriots'un 40 yaşındaki oyun kurucusu Tom Brady, maçı attığı 290 yardlık pas ve 2 "touchdown" ile tamamladı.

Son 4 yılda 3. defa adını finale yazdıran Patriots, NFL tarihinde 10 kez Super Bowl'a yükselen ilk takım oldu.

Patriots'un başantrenörü Bill Belichick ve yıldız oyuncusu Tom Brady, 2001 sezonundan bu yana 8. kez Super Bowl'a yükseldi. Bu ikili birlikte çıktıkları yedi Super Bowl maçının beşinden zaferle ayrılmayı başardı.

Philadelphia Eagles ise en son 1960 yılında NFL şampiyonluğu yaşamıştı.

İki takımın normal sezonda en son karşılaştığı 6 Aralık 2015'te Eagles, deplasmanda Patriots'u 35-28 mağlup etmişti.

Her iki takım bu sezon kendi konferanslarını 13 galibiyet ve 3 mağlubiyetle lider tamamladı.

52. Super Bowl, 5 Şubat Pazartesi günü TSİ 02.30'da oynanacak. Maçın devre arasında ünlü şarkıcı Justin Timberlake sahneye çıkacak.