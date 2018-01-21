İrem tarih yazdı
Çin'de düzenlenen Grand Slam Şampiyonlar Serisi'nin son gününde zirveye çıkan isim İrem Yaman'dı. Kadınlar 57 kiloda mücadele eden Yaman, finalde ev sahibi ülkeden Lijun Zhou'yu altın vuruş sonrası mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
Yorum
okan ne yuva imiş be içine giren girene
-
Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
Yorum
sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
-
Valbuena farkı!
Toplam 2
Yorum
Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
İrem tarih yazdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.