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    21 Ocak 2018, Pazar
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    İrem tarih yazdı

    İrem tarih yazdı
    Çin'de düzenlenen Grand Slam Şampiyonlar Serisi'nin son gününde zirveye çıkan isim İrem Yaman'dı. Kadınlar 57 kiloda mücadele eden Yaman, finalde ev sahibi ülkeden Lijun Zhou'yu altın vuruş sonrası mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:09
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