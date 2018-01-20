Çin'de altın kapanış
Milli tekvandocu İrem Yaman, WT Grand Slam Şampiyonlar Serisi’nde altın madalya kazandı.
Her sıklette sadece 12 seçilmiş sporcunun yarışabildiği organizasyonda İrem Yaman, ilk turda Panama'dan Carolena Carstens'i, çeyrek finalde son 2 olimpiyat ve dünya şampiyonu İngiliz Jade Jones'i yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde ev sahibi Çin'den Zongshi Luo'yu finalde ise yine aynı ülkeden Lijun Zhou'yu altın vuruş sonrasında mağlup eden Yaman, altın madalyanın sahibi oldu.
Milli tekvandocular Zeliha Ağrıs ve Hatice Kübra İlgün ise çeyrek finalde organizasyona veda etti.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:12
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İşte Van Persie'nin fesih bedeli!
Toplam 1
Yorum
AK Fenerbahçe'yi batıran sayın yöneticiler tarih sizi af etmeyecek. Bu ahlaksızın bütün parasını ödedi iseniz bu parayı cebinizden karşılayın.
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Trabzonspor, Konyaspor'a konuk oluyor
Toplam 3
Yorum
konyalı siz tarafsız olmaya davet edıyorum niye konyada n bahsedılmıyor zaten belli oluyor trabzonun golunde yırtınan konya golunde üzülen
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Konya, Orkan’ı kiraladı
Toplam 2
Yorum
asiruh git ve dön evlat bekliyor olacak seni ç@rşı
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