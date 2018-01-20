Akhisarspor çıkış peşinde

Süper Lig'de devre arası öncesi oynadığı son 9 karşılaşmada galip gelemeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın ikinci yarının ilk sınavında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Maç, beINSports 2'den yayınlanacak. Mustafa Yumlu'nun cezalı olduğunu yeşil-siyahlılarda Teknik Direktör Okan Buruk ve Lopes'in ise ilk yarıdaki Galatasaray deplasmanı sonrası aldıkları cezalar sona erdi.

Ligde ilk yarıyı 19 puanla 12. sırada, düşme hattının 4 puan üzerinde tamamlayan Akhisarspor, ara transferde kadrosunu forvet Seleznyov, orta saha oyuncusu Bilal Kısa ve stoper Dany'le güçlendirdi. Sivasspor ise ilk yarıda 26 puanı hanesine yazdırdı. Devreye iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyleyen Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Deplasmanda kazanarak ilk yarıdaki tabloyu tersine çevirmek istiyoruz" dedi.

AKHİSARSPOR

Lukac - Lopes, Caner, Orhan (Dany), Kadir, Sissoko, Aykut, Olcan, Soner, Seleznyov, Henrique