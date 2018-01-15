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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Şampiyonlar zirvesi

    Şampiyonlar zirvesi
    Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden birisi olan Erciyes, pek çok branşta önemli şampiyonalara da ev sahipliği yapıyor. Erciyes'te yapılan 2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun şampiyonları belli oldu. Müsabakalar sonrası bayanlarda şampiyonluğu Aleyna Vence ve Buğra Eryıldız'dan oluşan Türk takımı kazandı. Erkeklerde ise Taras Myskiv ve Ruslan Daianov'dan oluşan Rusya takımı birinciliği elde etti.
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:40
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