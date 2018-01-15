2018 Kış Olimpiyatları'na doğru

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından 23'üncüsü, 9-25 Şubat tarihlerinde Güney Kore'nin PyeongChang, Gangneung ve Jeongseon kentlerinde düzenlenecek oyunlara kota alma süresi haftaya sona erecek. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) yetkililerinden alınan bilgiye göre, kota mücadelesi tamamlanan artistik buz pateninde, oyunlara Alisa Agafonova-Alper Uçar çifti ile katılmayı garantileyen Türkiye, süre bitimine kadar 6 sporcudan daha kota bekliyor.

Kayak branşında kota yarışı devam ederken milli takım, aksi bir durum olmadığı takdirde, alp disiplininde bir erkek bir kadın, kayaklı koşuda iki erkek bir kadın, kayakla atlamada ise bir erkek sporcuyla daha kota hakkı kazanabilecek. Olimpiyatlara kota hakkı, dünya sıralamaları, ülke kotaları ve sporcuların ülkelerindeki sıralamaları gibi kriterlerin yanı sıra eleme müsabakalarının sonuçlarıyla belirleniyor.

Alp disiplininde Serdar Deniz ve Özlem Çarıkçıoğlu, kayaklı koşuda Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek ve Ayşenur Duman, kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu ile kota mücadelesi veren Türkiye, kota alması durumunda kayakla atlama branşında tarihinde ilk kez olimpiyatlara katılacak.

Türkiye, bugüne kadar toplam 95 sporcuyla mücadele verdiği kış olimpiyatlarına en yüksek katılımı, 12 sporcuyla Grenoble 1968 Kış Olimpiyatları'nda gerçekleştirdi. Oyunlara 16 kez katılım gösteren Türkiye, Lake Placid 1980, Sapporo 1972, Oslo 1952, Lake Placid 1932, Saint Moritz 1928 ve Chamonix 1924 Kış Olimpiyatları'nda ise yer almadı.

Türkiye'yi, Rusya'da düzenlenen 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini erkeklerde Emre Şimşek ve kadınlarda Tuğba Kocaağa, kayaklı koşu erkeklerde Sabahattin Oğlago ve kadınlarda Kelime Çetinkaya, artistik buz pateninde ise Alisa Agafonova-Alper Uçar ikilisi temsil etmişti.