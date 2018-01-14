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    14 Ocak 2018, Pazar
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    Yelkende en iyiler belli oldu

    Yelkende en iyiler belli oldu
    Yelken sporunda 2016 ve 2017'nin en iyileri, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Olimpiyat Evi'nde düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Başkanı Özlem Akdurak'ın da katıldığı törende derece elde etmiş sporcular ile TYF 'nin 60. kuruluş yılı dolayısıyla yelkene hizmet etmiş isimlere plaket verildi. Akdurak, "Başarılı olan sporcularımızı tebrik ediyorum. Başarıların artması ile sporcuların ve yelken sporunun gelişimi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:46
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