Yelkende en iyiler belli oldu
Yelken sporunda 2016 ve 2017'nin en iyileri, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Olimpiyat Evi'nde düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak'ın da katıldığı törende derece elde etmiş sporcular ile TYF 'nin 60. kuruluş yılı dolayısıyla yelkene hizmet etmiş isimlere plaket verildi. Akdurak, "Başarılı olan sporcularımızı tebrik ediyorum. Başarıların artması ile sporcuların ve yelken sporunun gelişimi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt
Toplam 5
Yorum
titi sonunda istediğim adam geldi
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Arda Turan İstanbul'da
Toplam 4
Yorum
imparator arda :))) fatih terim gs de diye gelmeyen arda adı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nda maça çıkıcak nasıl fıkra ama. hayırlı olsun :) :) :) :) :)
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Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
Toplam 3
Yorum
sami kaybetmedi, dagildi, Evertonun parasi cope gitti,
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