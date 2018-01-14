Euro 2024'te iddialıyız

Spor Bakanı Bak, Euro 2024 adaylığımız için “Sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yaptığımız tesisler ve başarılı organizasyonlarla en kuvvetli aday biziz” dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye, Euro 2024 adaylığı konusunda çok iddialı" dedi. "Türkiye'nin özellikle sporun içerisinden gelen sporu çok iyi bilen Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spor tesislerine çok büyük yatırımlar yaptı" diyen Bak sözlerini şöyle sürdürdü, "Türkiye dünyada spora en çok yatırım yapan ülkelerin başında geliyor. Şu anda tamamlanmış 14 stadımız ve devam eden 6 stadımızın yaş ortalaması 1.7'dir. Almanya'nın statlarının yaş ortalaması 30-40. Elbette ki adaylıkta bizim şansımız oldukça yüksek. Türkiye bir spor ülkesi." Türkiye'nin büyük spor organizasyonları yaptığını hatırlatan Bak, " 2017 yılında Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı organize ettik. Aynı yıl İşitme Engelliler Olimpiyatını organize ettik. Türkiye'nin organizasyon yeteneği çok yüksek. Bu anlamda bakıldığında biz şanslıyız. Rakibimiz Almanya da olsa, kim olursa olsun biz gerekli tüm yatırımları ve tesisleri yaparak aday olduğumuzu duyurduk. Türkiye adaylık noktasında iddialı. Türkiye güvenli bir ülke. Türkiye en az Paris, Londra ve Berlin kadar güvenli bir ülke"açıklamasını yaptı.