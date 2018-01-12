Hedef Avrupa şampiyonluğu

Türkiye'de ve uluslararası turnuvalarda bir çok madalya alan 18 yaşındaki sporcular Ferhat ve Burak hayallerinin peşinden gidiyor. Genç sporcuların gelecekteki en büyük hedefleri ise olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etme başarısı göstermek.

Milli sporcu Ferhat Demir, yaptığı açıklamada, apartmanda karate kursuna giden komşularından özenerek bu spora başladığını söyledi.

Karateye başladığı 8 yıl boyunca 7 madalya ve 1 dünya 5'inciliği elde ettiğini dile getiren Ferhat, sporun hayatına çok şey kattığını kaydetti.

Ferhat Demir, karatenin sosyal hayatını da olumlu etkilediğini ifade ederek, "Hem zinde kalıyorum, sağlıklı bir birey oluyorum, hem de yurt dışında farklı kültürlerle tanışıyorum. Karateye başlamamış olsaydım, bunların hiçbirini elde etme şansım olmazdı." dedi.

Şu andaki hedefinin Rusya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk kazanmak olduğunu vurgulayan Ferhat, buradan alacağı puanla Arjantin'de düzenlenecek 2018 yılı Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmek istediğini belirtti.

Ferhat Demir, daha önce Ümit Genç 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonasındaki 5'inciliğin yeterli olmadığına dikkati çekerek, bu başarıyı Gençlik Olimpiyatları'nda şampiyonlukla taçlandırmayı amaçladığını dile getirdi.

Bir aydır milli takım kampında şampiyonaya hazırlandığını ifade eden genç sporcu, "Küçüklüğümde bir hayaldi şimdi milli sporcuyum. Eğlenerek gülerek antrenman yapıyoruz. Şubat ayı içerisindeki Avrupa Şampiyonası'ndan iyi bir başarı elde edeceğime inanıyorum. Gelecekteki hedefim ise olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek." diye konuştu.

- Karate filmlerinden etkilendi

Milli sporcu Burak Özdemir ise küçük yaşlarda izlediği karate filmlerinden etkilenerek bu spora başladığını söyledi.

Film izlerken kurduğu karateci olma hayalini gerçekleştirdiğini anlatan Burak, milli sporcu olup Türkiye'yi yurt dışında temsi etmenin ayrı bir heyecan olduğuna işaret etti.

Burak, 7 yıldır yaptığı karate sporunda 7 madalya kazandığına işaret ederek, bu yıl düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda da derece almak istediğini aktardı.

Turnuvalarda başarılı olmak için çok çalıştığını dile getiren Burak Özdemir, "Avrupa Şampiyonası'ndan sonraki hedefim Gençlik Olimpiyatları, sonrasında ise 2024'teki olimpiyatlarda ülkemizi temsil edip şampiyon olmak. Bu hedefler doğrultusunda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." yorumunu yaptı.