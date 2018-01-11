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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Hakkarili sporcular Türkiye birincisi oldular

    Hakkarili sporcular Türkiye birincisi oldular

    ’da yapılan Türkiye Şampiyonasında Hakkarili sporcular Türkiye birincisi oldular.

    7-9 Ocak 2018 tarihinde 'da yapılan Türkiye Şampiyonasında Hakkarili sporcular dev slalom dalında Gülay Akmaz Türkiye birincisi, Zilan Temel üçüncü, ikinci gün ise Gülay Akmaz üçüncü oldu.
    Hakkari'ye derecelerle dönen sporcular, sevgi gösterisi ile karşılandılar.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:50
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