Doping kumpasına 8 yıl

Rakibi Komatsu’nun içeceğine ilaç karıştıran Yasuhiro Suzuki 8 yıl men cezasına çarptırıldı

Japon kanocu Yasuhiro Suzuki, rakibinin içeceğine ilaç karıştırdığı için 8 yıl men cezası aldı. Geçen yılın eylül ayında düzenlenen Japonya Kano Şampiyonası'nda ilginç bir olay yaşandı. Japonya Dopingle Mücadele Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, doping test sonucu pozitif çıkan Komatsu'nun, ilaç kullandığını ısrarla reddetmesi üzerine bu konuda soruşturma başlatıldı. Suzuki isimli kanocunun, rakibi Komatsu'nun içeceğine, kas gelişimine yarayan "metandienon" maddesini içeren bir besin takviyesi kattığı ortaya çıktı. Suzuki 8 yıl men cezası aldı.