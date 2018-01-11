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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Doping kumpasına 8 yıl

    Doping kumpasına 8 yıl

    Rakibi Komatsu’nun içeceğine ilaç karıştıran 8 yıl men cezasına çarptırıldı

    Japon kanocu Yasuhiro Suzuki, rakibinin içeceğine ilaç karıştırdığı için 8 yıl men cezası aldı. Geçen yılın eylül ayında düzenlenen Japonya Kano Şampiyonası'nda ilginç bir olay yaşandı. Japonya Dopingle Mücadele Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, doping test sonucu pozitif çıkan Komatsu'nun, ilaç kullandığını ısrarla reddetmesi üzerine bu konuda soruşturma başlatıldı. Suzuki isimli kanocunun, rakibi Komatsu'nun içeceğine, kas gelişimine yarayan "metandienon" maddesini içeren bir besin takviyesi kattığı ortaya çıktı. Suzuki 8 yıl men cezası aldı.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:04
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